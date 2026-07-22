Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε μάνατζερ μοντέλων που «έστελνε» γυναίκες στον Έπσταϊν

Νεκρός μέσα στο σπίτι του, κοντά στο Παρίσι, βρέθηκε τη Δευτέρα ο Ντάνιελ Σιάντ, ο Γάλλος επαγγελματίας μάνατζερ μοντέλων, που για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να μεσολαβούσε, ώστε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν να γνωρίζει νεαρές γυναίκες.

Η σορός του εντοπίστηκε στην κατοικία του στο Colombes, προάστιο του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο ίδιος αρνιόταν τις κατηγορίες ότι ήταν ο άνθρωπος που τροφοδοτούσε με γυναίκες τον σεξουαλικό εγκληματία στην Γαλλία, ενώ είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να καταθέσει στην δικαιοσύνη για να δώσει την δική του εκδοχή των γεγονότων.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Σιάντ είχε μιλήσει μάλιστα στο CNN, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει πως δύο γυναίκες, τις οποίες είχε γνωρίσει στον Έπσταϊν και αργότερα κατήγγειλαν ότι κακοποιήθηκαν από εκείνον, είχαν υποστεί οποιαδήποτε βία, όταν τις σύστησε.

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Παρότι ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα, άνθρωποι του χώρου της μόδας συνέχισαν να διατηρούν επαγγελματικές σχέσεις μαζί του, μεταξύ αυτών και ο Σιάντ, ο οποίος εξακολουθούσε να τον προσκαλεί σε εκδηλώσεις μόδας και να τον φέρνει σε επαφή με εταιρείες του κλάδου.

Εκείνος είχε υποστηρίξει ότι ο Έπσταϊν τον είχε διαβεβαιώσει πως είχε πληρώσει για τα εγκλήματά του και ότι «αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε καμία» από τις γυναίκες που του σύστηνε.

«Τον εμπιστεύτηκα και πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Δεν άκουσα ποτέ τίποτα αρνητικό από κανέναν που του σύστησα, κανείς δεν επέστρεψε σε εμένα αναφέροντας κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Πίστευα ότι ήταν επαγγελματίας».

Τα emails και οι πληρωμές

Παράλληλα, έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν τις συναλλαγές μεταξύ των δύο ανδρών, με τον Έπσταϊν να είχε καταβάλει στον Σιάντ δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο Σιάντ έγραφε: «Μια χαριτωμένη Γαλλίδα στο Μαρακές... Είπε ότι θα χαρεί να σε συναντήσει».

Σε άλλη επικοινωνία ανέφερε ότι ο Έπσταϊν του είχε ζητήσει να βρει βοηθό, ενώ σε email του 2018 έγραφε πως αναζητούσε μια «όμορφη, νεαρή βοηθό» για λογαριασμό του.

Σε διαφορετικό μήνυμα, του έστειλε τη φωτογραφία μιας γυναίκας, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ευγενική» και με «προοπτικές» να εργαστεί ως «μοντέλο» ή «βοηθός». Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν: «Πολύ μεγάλη σε ηλικία».

Ο Nτάνιελ Σιάντ αντιμετώπιζε και ο ίδιος σοβαρές κατηγορίες. Ένα πρώην μοντέλο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε το 1990, όταν εργαζόταν στη Γαλλία. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.