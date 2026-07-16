Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «τα έκανε εντελώς μαντάρα» όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αρχείων του Τζέφρι Έπσταιν, παραδεχόμενος ότι ο Λευκός Οίκος χειρίστηκε λανθασμένα την επικοινωνία του θέματος, αφού πρώτα καλλιέργησε προσδοκίες που τελικά διαψεύστηκαν, καθώς αποδείχθηκε ότι υπήρχαν ελάχιστες νέες πληροφορίες.

«Το λέω με κάθε ειλικρίνεια: τα κάναμε εντελώς μαντάρα με την επικοινωνία γύρω από τα αρχεία του Έπσταιν», είπε ο Βανς σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη για την εκπομπή «The Joe Rogan Experience» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

«Αλλά πιστεύω ότι ο λόγος που αποτύχαμε στην επικοινωνία ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε κάτι; Όχι». Ο Βανς υπέδειξε την τότε Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ως το πρόσωπο που έφερε τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών σχετικά με τα αρχεία του Έπσταιν, αναφέροντας ότι εκείνη «υπερεκτίμησε το τι είχαμε και τι δεν είχαμε στα χέρια μας», αναφέρει το Politico.

Διαβάστε επίσης: Στη δημοσιότητα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να άφησε ο Επστάιν: «Δεν βρήκαν τίποτα»

Η Μπόντι είχε καλλιεργήσει προσδοκίες ενόψει της αρχικής δημοσιοποίησης των αρχείων του Epstein τον Φεβρουάριο του 2025, δηλώνοντας στο Fox News ότι οι φάκελοι βρίσκονταν «πάνω στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή» για εξέταση και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθούσαν και άλλες αποκαλύψεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε επίσης προσκαλέσει μια ομάδα συντηρητικών influencers στον Λευκό Οίκο και είχε διανείμει φακέλους με την ένδειξη «Τα Αρχεία Epstein: Φάση 1» πριν από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, μια κίνηση που δέχθηκε κριτική, καθώς τα αρχεία περιείχαν ελάχιστες λεπτομέρειες που δεν είχαν γίνει προηγουμένως γνωστές.

«Πιστεύω ότι θα έπρεπε απλώς να τα είχαμε δώσει όλα στη δημοσιότητα εξαρχής», δήλωσε ο Βανς όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τη διοίκηση να κάνει διαφορετικά.

«Προφανώς χρειάζεται λίγος χρόνος για την εξέταση του υλικού, για την απόκρυψη στοιχείων που αφορούν θύματα και τα συναφή, αλλά θα έπρεπε να το είχαμε κάνει το συντομότερο δυνατό», σημείωσε επίσης,