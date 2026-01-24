Ένας άνδρας φέρεται να δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής), αφού τον έριξαν στο έδαφος μετά από διαπληκτισμό στη Μινεάπολη, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε νεκρός.

Οι πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν στην Λεωφόρο Νικόλετ, στα νότια της πόλης, η οποία έχει πλέον αποκλειστεί με την κυκλοφορία να έχει εκτραπεί, όπως μεταφέρει η Sun.

Πολλές πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στον ανταποκριτή του Fox News, Μπιλ Μελούγκιν, ότι ένα άτομο είχε «κατασταλεί» και λάμβανε ιατρική φροντίδα, έγραψε στο X.

Νεό αιματοκύλισμα της ICE

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Fox News ενημερώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ότι «ο ύποπτος ήταν οπλισμένος, με πυροβόλο το οποίο έχει ανακτηθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες», πρόσθεσε ο Μελούγκιν .

Πολύ λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές προς το παρόν, καθώς η πόλη της Μινεάπολης επιβεβαιώνει ότι διεξάγει έρευνα.

«Γνωρίζουμε αναφορές για έναν ακόμη πυροβολισμό που αφορά ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στην περιοχή της 26ης Οδού και της Λεωφόρου Nicollet», κοινοποίησε η πόλη της Μινεάπολης στο X.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο μετά από «μια ακόμη φρικτή ένοπλη επίθεση από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί».

«Η Μινεσότα το έχει περάσει ξανά αυτό. Είναι αηδιαστικό», έγραψε στο BlueSky.

«Ο Πρόεδρος πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους τις χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους αστυνομικούς από τη Μινεσότα. Τώρα».