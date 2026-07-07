Νέο ατόπημα από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: Το σχόλιο για τα «πεπόνια» της γιαπωνέζας ομολόγου του

Νέα θύελλα αντιδράσεων για τον Αυστραλό πρωθυπουργό έπειτα από σχόλιά του για ακόμα μια γυναίκα σε θέση κύρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντονι Αλμπανέζι δέχτηκε έντονη κριτική όταν εξέφρασε δημόσια ότι θα προτιμούσε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινόγκ.

Στο ίδιο podcast ένα ακόμα σημείο έχει προκαλέσει επικρίσεις. Ο Αλμπανέζι αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία, σχολίασε ότι τού είχε προσφέρει ως επίσημο δώρο δύο πεπόνια υψηλής ποιότητας από τη Σιζουόκα, με αφορμή την επανέναρξη των εισαγωγών ιαπωνικών πεπονιών στην αυστραλιανή αγορά.

Η παρουσιάστρια Νίκι Όσμπορν αστειεύτηκε ρωτώντας αν η Τακαΐτσι είχε «περάσει λαθραία» τα πεπόνια από το τελωνείο, κάνοντας μια χειρονομία που παρέπεμπε στο στήθος και αναφερόμενη στην ηθοποιό Πάμελα Άντερσον.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε λέγοντας «Μου έφερε δύο πεπόνια», επαναλαμβάνοντας την ίδια χειρονομία, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έφερε δύο, όπως τα δικά σου... και είναι υπέροχα».

Anthony Albanese disrespect Japanese culture of gifts pic.twitter.com/qVp91fUqlW — Tracey Chapman 🇦🇺🦘 (@Traceychapo) July 6, 2026

Το στιγμιότυπο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με πολιτικούς αντιπάλους αλλά και ανεξάρτητους βουλευτές να κάνουν λόγο για σεξιστικό και ασεβές σχόλιο απέναντι σε μια ξένη ηγέτιδα.