Το κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό ψυχολογικά τη Νικόλ Κίντμαν είναι αμφισβητίσιμο, αλλά πάντως, χωρίς να ζητήσει να το μάθει κανείς, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε δημόσια πως θα προτιμούσε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινόγκ, αντί της διάσημης ηθοποιού.

Ο Αλμπανέζι έχει έκτοτε δεχθεί έντονη κριτική, μετά τα σχόλιά του για την ποπ σταρ, που έκανε μετά από σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του σε podcast. O ίδιος ζήτησε συγγνώμη μετά το «κύμα» επικρίσεων.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός συμμετείχε στο podcast «Bush Deep» της κωμικού Νίκι Όσμπορν, η οποία κατά τη διάρκεια της περίπου 20λεπτης συνέντευξης του έθεσε την ερώτηση «με ποια θα έκανες σεξ, ποια θα παντρευόσουν και με ποια θα έβγαινες ραντεβού», δίνοντάς του ως επιλογές την Κάιλι Μινόγκ, τη Νικόλ Κίντμαν και την Ρόντα Μπέρτσμορ.

Αλμπανέζι - «Θα τα έκανε όλα» με την Κάιλι Μινόγκ

Όπως μεταδίδει το BBC, αφού αρχικά επιχείρησε να αποφύγει την ερώτηση, ο Αυστραλός πρωθυπουργός απάντησε: «Ε, με την Κάιλι, προφανώς».

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Βουλευτές χαρακτήρισαν τα σχόλιά του «εντελώς ανάρμοστα», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν «ασέβεια προς τις γυναίκες» και ότι «υποβαθμίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού».

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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς τη Δευτέρα, ο Αλμπανέζι δήλωσε: «Ζητώ συγγνώμη για τα σχόλιά μου».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στην Καμπέρα και δημοσιεύθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.Όταν η Όσμπορν του έθεσε αρχικά την ερώτηση, ο Αλμπανέζι, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύζυγό του Τζόντι Χέιντον τον περασμένο Νοέμβριο, απάντησε: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόλις έξι μήνες παντρεμένος».

Ωστόσο, όταν η παρουσιάστρια επέμεινε, εκείνος πρόσθεσε: «Ε, η Κάιλι, προφανώς».

«Δηλαδή θα την παντρευόσουν, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;», τον ρώτησε η Όσμπορν.

«Και τα τρία», απάντησε ο Αλμπανέζι. «Είναι υπέροχη».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς ανάρμοστα», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να μάθει να αντιδρά, να δίνει το καλό παράδειγμα και να καταδικάζει τον σεξισμό».