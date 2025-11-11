Νέο Δελχί: Στους οκτώ οι νεκροί από τη φονική έκρηξη - Συναγερμός στους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Συναγερμός έχουν σημάνει οι Αρχές στο Νέο Δελχί με την έκρηξη οχήματος στο «Κόκκινο Φρούριο» που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, (10/11), η οποία στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους, εστιάζοντας την έρευνα στις τελευταίες κινήσεις του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα συνέβησαν όταν γύρω στις 7μ.μ. σημειώθηκε έκρηξη έξω από τον σταθμό του μετρό Red Fort, σε ώρα αιχμής, όταν η παλιά πόλη του Δελχί είναι γεμάτη από κόσμο και ανοιχτές αγορές.

Ο επίτροπος της αστυνομίας του Νέου Δελχί, Σατίς Γκόλτσα, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένα «αργά κινούμενο όχημα» σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι έξω από τον σταθμό του μετρό.

«Οι υπεύθυνοι για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπουτάν, που έμαθε για την φονική έκρηξη.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν 8 άνθρωποι να πεθάνουν και 20 να τραυματιστούν, ενώ οι καταστροφές ήταν μεγάλες λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στη συνέχεια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η έκρηξη με την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών, η ομοσπονδιακή αντιτρομοκρατική αρχή της Ινδίας, μαζί με ιατροδικαστές, ηγούνται της έρευνας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαχ, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο, δήλωσε ότι διερευνώνται «όλες οι πτυχές» και ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας θα καταλήξουν σύντομα σε ένα συμπέρασμα. Είπε ότι το υλικό από τις κάμερες στην περιοχή θα αποτελέσει βασικό μέρος της έρευνας. «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και θα διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα», δήλωσε ο Σαχ.

🇮🇳 #India: A massive explosion was reported outside the Red Fort in Delhi, with multiple vehicles destroyed near a metro station. Several casualties were reported and authorities have placed the capital on high alert amid suspicions of a planned militant attack.



This comes just… pic.twitter.com/QlHm7gADFz — POPULAR FRONT (@PopularFront_) November 10, 2025

Συναγερμός των αρχών

Οι αρχές έθεσαν σε κατάσταση συναγερμού τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Βομβάης και της βόρειας πολιτείας Ούταρ Πραντές, η οποία συνορεύει με το Νέο Δελχί, μετά την έκρηξη, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η δύναμη ασφαλείας που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη βασικών εγκαταστάσεων στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Νέου Δελχί, του μετρό και των μεγάλων κυβερνητικών κτιρίων, δήλωσε ότι το προσωπικό της έχει επίσης τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί προέτρεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα πλήθη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο και να παραμένουν σε εγρήγορση στις τουριστικές περιοχές.