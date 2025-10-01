Το νέο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για το Κατάρ: «Στρατιωτική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εγγυηθούν την ασφάλεια του Κατάρ, αναφέρει σχετικά το Al Jazeera.

Στους όρους του εκτελεστικού διατάγματος Τραμπ προβλέπεται και η στρατιωτική αντίδραση, σε περίπτωση που η χώρα δεχθεί ξανά επίθεση, μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ τον περασμένο μήνα, η οποία προκάλεσε την οργή της ευρύτερης περιοχής

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς, η οποία βρισκόταν στην πρωτεύουσα Ντόχα για να συζητήσει μια πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα υπό την αιγίδα του Κατάρ. Σκοτώθηκαν αρκετά μέλη της ομάδας της παλαιστινιακής οργάνωσης, αλλά όχι οι ηγέτες. Σκοτώθηκε επίσης ένας αξιωματικός ασφαλείας της χώρας του Κόλπου.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για τη δολοφονία του πολίτη του. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, δέχτηκε τη συγγνώμη τη Δευτέρα σε κοινή τηλεφωνική κλήση από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera