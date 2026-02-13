Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, στις ΗΠΑ, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος. «Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», πρόσθετε η ανάρτηση.