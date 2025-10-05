Νέο φονικό στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις: Πέντε νεκρούς αναφέρει ο Ζελένσκι

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες έμειναν χωρίς ρεύμα στην Ουκρανία μετά από σφοδρές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (4/10), δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου κοριτσιού, σκοτώθηκαν από αεροπορική επιδρομή στο χωριό Λαπάιβκα, καθώς οι επιθέσεις στόχευαν κυρίως τη δυτική περιοχή του Λβιβ.

Η γειτονική Πολωνία, απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να διασφαλίσει τον πολωνικό εναέριο χώρο, επιβεβαίωσε ο πολωνικός στρατός. Επίσης, αναπτύχθηκαν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Ουκρανία: «Επιτυχία» βάφτισε τους θανάτους η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε με επιτυχία μια «μαζική» επιδρομή εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών στόχων και στόχων υποδομής.

Ένα άτομο σκοτώθηκε επίσης στη Ζαπορίζια. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 50 πυραύλους και περίπου 500 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέβασε τον συνολικό αριθμό σε 549.

Το Λβιβ είδε αρκετές ώρες διακοπών ρεύματος, οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο Μάκσιμ Κοζίτσκι, περιφερειάρχης του Λβιβ, δήλωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση στην περιοχή από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Είπε ότι περίπου 163 drones και πύραυλοι εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Οι ρωσικές επιθέσεις ήρθαν λίγες ημέρες αφότου ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία στη διεξαγωγή επιθέσεων βαθιά εντός ρωσικού εδάφους.

Πηγή: BBC