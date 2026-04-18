Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τον θαλάσσιο αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών εντείνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τη ναυσιπλοΐα, με αναλυτές να προειδοποιούν για πιθανές στρατηγικές αστοχίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

🚨 BREAKING

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

Ο Μοχάμεντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Doha Institute for Graduate Studies, εκτιμά ότι η τελευταία αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ δείχνει πως το Ιράν σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί τον έλεγχο της περιοχής ως μοχλό πίεσης, όσο οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Όπως δήλωσε στο Al Jazeera, η κατάσταση παραμένει ρευστή και ασαφής, ενώ χαρακτήρισε τα αμερικανικά μηνύματα «αντικρουόμενα και συγκεχυμένα». Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πιθανότητα η στρατηγική των ΗΠΑ να εξελιχθεί σε «λάθος υπολογισμό», εφόσον η Τεχεράνη θεωρεί τις ενέργειες αυτές παραβίαση υφιστάμενων συνεννοήσεων.

Ο Ελμάσρι προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις που παρουσιάζονται ως θετικές από την Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να «καταρρεύσουν», αν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν περαιτέρω την πίεση.

Την ίδια ώρα, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Αναφορές κάνουν λόγο για πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα επί εβδομάδες, ενώ άλλα καταφέρνουν να διέλθουν μέσω συγκεκριμένων διαδρόμων που έχει ορίσει το Ιράν. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, αρκετά από τα πλοία αυτά είναι υπό καθεστώς κυρώσεων, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, ένα κρουαζιερόπλοιο φέρεται να διήλθε τα Στενά, μετά από πολύμηνη ακινησία στο Ντουμπάι, με τελικό προορισμό το Μουσκάτ.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει θολή. Ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται διχασμένες ως προς το αν η θαλάσσια δίοδος είναι πραγματικά ασφαλής, καθώς πλοία που κινήθηκαν προς το πέρασμα φέρεται να αναγκάστηκαν να αναστρέψουν πορεία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ορισμένα πλοία που πέρασαν το τελευταίο διάστημα το έκαναν ως «ένδειξη καλής θέλησης», ενώ παράλληλα προωθούν ένα νέο καθεστώς ελέγχου της περιοχής, με διαχωρισμό «ασφαλών» και «επικίνδυνων» ζωνών κοντά στα ιρανικά παράλια.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιθανή επιβολή τελών διέλευσης, στο πλαίσιο ιρανικών διεκδικήσεων για πολεμικές αποζημιώσεις μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαφωνίες παραμένουν έντονες: από τις εγγυήσεις ασφαλείας και την άρση κυρώσεων, έως το πυρηνικό πρόγραμμα και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Όπως επισημαίνεται, η αβεβαιότητα κυριαρχεί και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την πορεία των διαπραγματεύσεων.