Νέο «μαργαριτάρι» Φιντάν: «Αν η Τουρκία ήταν στην ΕΕ, δεν θα είχε γίνει το Brexit»

Ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε από το Νταβός για τη Γάζα και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις Τουρκίας-EE, τον Τραμπ αλλά και το Brexit, σε μια συνέντευξη που προκαλεί αίσθηση.



Κατά την επίσκεψή του στο Νταβός ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραχώρησε σημαντική συνέντευξη στην Χάντλεϊ Γκαμπλ στην εκπομπή «On the Record». Σχετικά με την πιθανότητα η Τουρκία να στείλει στρατεύματα στη Γάζα, επικαλέστηκε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συμβάλει στο Σχέδιο Ειρήνης για τον θήλακα.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία πιστεύει ότι το μόνο άτομο που μπορεί «πραγματικά να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ» είναι ο Πρόεδρος Τραμπ, που είναι ανεξάρτητος από «τους στόχους διαφορετικών λόμπι», αναφέρει το Deutsche Welle.

Φιντάν: «Αν ήμασταν στην ΕΕ, δεν θα είχε γίνει Brexit»

«Ο Τραμπ, εάν θέλει, έχει την ικανότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και να σταματήσει τις αδικοπραγίες του», είπε. Για τη Συρία ήταν ιδιαιτερα θετικός. Πρώτη φορά, είπε, οι ΗΠΑ, οι χώρες της περιοχής και η διεθνής κοινότητα έχουν ενωθεί σε ένα ζήτημα της Μέσης Ανατολής και τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει να είναι ο «αστυνομικός της παγκόσμιας τάξης».



Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν δήλωσε: «Θα συμβούλευα τους Αμερικανούς φίλους μου να μην το κάνουν».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για τις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Σε ερώτηση για την πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ , ο Φιντάν απάντησε ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη νοοτροπία της πολιτικής ταυτότητας απέναντι στην Τουρκία, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.

Η ΕΕ έχει καταφέρει να γίνει ένας υπερεθνικός θεσμός, αλλά δεν έχει καταφέρει να γίνει ένας υπερπολιτισμικός θεσμός.



Ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία και η Γερμανία, είχαν την πολιτική βούληση να κάνουν την Τουρκία μέλος της ΕΕ μέχρι το 2007, εφόσον πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις και κανόνες, αλλά η αντίληψη αυτή άλλαξε με τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος επιδίωκε «ταυτοτική πολιτική», για να γίνει Πρόεδρος της Γαλλίας το 2007.



Κατά τον Φιντάν έαν η Τουρκία ηταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit δεν θα είχε συμβεί και η Ευρώπη γενικά θα ήταν πολύ πιο ανθεκτική.