Νέο «μαργαριτάρι» Τραμπ: «Να πετάξουμε την Ισπανία εκτός του ΝΑΤΟ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πετάξει εκτός του ΝΑΤΟ την Ισπανία.

Ο Τραμπ στη Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Τραμπ στη Συνέλευση του ΟΗΕ | AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (9/10), στη διάρκεια ομιλίας για τα παγκόσμια τεκταινόμενα, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να σκεφτεί να πετάξει εκτός της Συμμαχίας την Ισπανία.

«Έχουμε έναν που υστερεί, είναι η Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

Tags
