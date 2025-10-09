Νέο «μαργαριτάρι» Τραμπ: «Να πετάξουμε την Ισπανία εκτός του ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (9/10), στη διάρκεια ομιλίας για τα παγκόσμια τεκταινόμενα, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να σκεφτεί να πετάξει εκτός της Συμμαχίας την Ισπανία.
«Έχουμε έναν που υστερεί, είναι η Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».
