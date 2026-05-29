Νέο μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν: «Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές αλλά εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά»

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα των αμερικανοϊρανικών σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απόλυτης κυριαρχίας. Αναγνωρίζοντας μεν τις διαπραγματευτικές ικανότητες της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η στρατιωτική συντριβή του Ιράν δίνει στην Ουάσινγκτον το απόλυτο πλεονέκτημα για να επιβάλει τους δικούς της όρους.

Μιλώντας στην εκπομπή «My View with Lara Trump» του Fox News (η οποία αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο), ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πονηροί, αλλά στο τέλος εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, γιατί τους νικήσαμε στρατιωτικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να περιγράψει με αφοπλιστική ωμότητα την πλήρη καταστροφή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων: «Δεν έχουν Ναυτικό. Κάθε πλοίο - έχουν 159 πλοία, όλα βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας-, κάθε ένα από αυτά. Τα φωτογραφίζουμε. Έχουμε ανθρώπους που κατεβαίνουν και βγάζουν φωτογραφίες εκατοντάδων πλοίων. Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί πλήρως, 100%. Η Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί πλήρως, 100%».



Παράλληλα, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στην Τεχεράνη να μην ξεπεράσει τα όρια, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών χτυπημάτων αν η όποια συμφωνία δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς, αυτή είναι τελικά η κόκκινη γραμμή», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας με νόημα: «Το παρακολουθώ πώς εξελίσσεται και θα δούμε».