«Οι πύραυλοι φέρνουν παραχωρήσεις στο Ιράν, όχι ο διάλογος» διαμηνύει στις ΗΠΑ ο Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας σε σύντομη δήλωση απέστειλε σκληρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν, την ώρα που οι αντιπροσωπείες φέρονται να έχουν καταλήξει σε μια αρική συμφωνία γύρω από παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μοχάμπαντ Γκαλιμπάφ παρέθεσε τρία βασικά σημεία σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ:
- Το Ιράν αποσπά παραχωρήσεις «όχι μέσω διαλόγου, αλλά μέσω πυραύλων» και «στις διαπραγματεύσεις απλώς το ξεκαθαρίζουμε αυτό».
- Το Ιράν δεν εμπιστεύεται «τα λόγια» - «μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο» και «καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά».
- «Νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι εκείνος που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο την επόμενη ημέρα».
