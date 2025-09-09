Νέο «μπλόκο» από Ισπανία σε Ισραήλ: Απαγόρευσε την είσοδο σε δύο υπουργούς του Νετανιάχου

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος σε δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου: τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και τον Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στη συνέντευξη Τύπου μετά το Συμβούλιο Υπουργών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να συμπεριλάβει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και τον Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, στον επίσημο κατάλογο των ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις από το Ισραήλ για την προώθηση της επίθεσης στη Γάζα.

Ο Αλμπάρες εξήγησε ότι τα άτομα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, τα οποία μέχρι τώρα αποτελούνταν από δώδεκα Ισραηλινούς εποίκους, δεν θα τους επιτραπεί να εισέλθουν στην ισπανική επικράτεια και θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno responde a Israel y veta la entrada a España de dos ministros de Netanyahu https://t.co/V81B7mIa0c pic.twitter.com/zZmWFfozla — EL PAÍS (@el_pais) September 9, 2025

Νέο εμπάργκο από την Ισπανία στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε χθες πως η Ισπανία θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ, που μεταφέρουν όπλα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης πως η ισπανική κυβέρνηση θα αυξήσει τη βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρωγή προς τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα Κατεχόμενα.

Η ισπανική κυβέρνηση, μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές για τη δράση του Ισραήλ στη Γάζα, «αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ' αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό», είπε ακόμα.

Με πληροφορίες από servimedia