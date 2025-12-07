Νέο πλήγμα για το Λούβρο: Διαρροή νερού «έπνιξε» 400 σπάνια έργα αιγυπτιολογίας

Τελειωμό δεν φαίνεται να έχουν τα προβλήματα για το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Στις 26 Νοεμβρίου, βρώμικο νερό πλημμύρισε μία από τις αίθουσες της βιβλιοθήκης των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, προκαλώντας φθορές σε 300 έως 400 σπάνιες εκδόσεις, όπως ανέφερε η διεύθυνση του μουσείου σε δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro.

Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως σε περιοδικά αιγυπτιολογίας και επιστημονικά βιβλία από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα — υλικό ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα στη Γαλλία και διεθνώς.

«Δεν υπάρχουν μη αναστρέψιμες απώλειες»

Ο αναπληρωτής γενικός διαχειριστής του μουσείου, Φράνσις Στάινμποκ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι κανένα μοναδικό ή ανεκτίμητο έργο δεν επηρεάστηκε και ότι οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν ανεπανόρθωτες ζημιές. «Τα βιβλία θα στεγνώσουν, θα σταλούν για βιβλιοδεσία και θα επιστρέψουν στη συλλογή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για χρήσιμους, αλλά όχι μοναδικούς τόμους.

Η αιτία

Η διαρροή εντοπίστηκε στις 20:45 της 26ης Νοεμβρίου, στην πτέρυγα Mollien, προερχόμενη από το παλαιωμένο υδραυλικό δίκτυο που τροφοδοτεί τη θέρμανση και τον εξαερισμό. Ένα τυχαίο άνοιγμα βαλβίδας προκάλεσε ρήξη σωλήνα στην οροφή, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει πάνω σε μέρος της συλλογής.

Το συγκεκριμένο σύστημα χαρακτηρίζεται «εντελώς απαρχαιωμένο» και βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες· πρόκειται να αντικατασταθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο πλαίσιο εκτεταμένων έργων. Το Λούβρο ανακοίνωσε επίσης ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και εξέλιξη εσωτερικής έρευνας για τον εντοπισμό των αιτίων.

Μουσείο σε περίοδο πίεσης

Το περιστατικό έρχεται σε μια ήδη δύσκολη φάση για το Λούβρο: μετά τη θεαματική ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, μια γκαλερί υποχρεώθηκε να κλείσει τον Νοέμβριο εξαιτίας προβλημάτων παλαιότητας.

Για την αντιμετώπιση των δομικών ζητημάτων και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα αύξηση 45% στην τιμή εισόδου για επισκέπτες εκτός Ευρώπης από το 2026.

Παρά τις δυσκολίες, το Λούβρο παραμένει το πιο δημοφιλές μουσείο παγκοσμίως, με 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 69% προήλθε από το εξωτερικό.