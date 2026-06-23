Νεκρός άλλος ένας «προσωπικός εχθρός» του Πούτιν - Είχε αποκαλύψει τη σχέση με την Καμπάεβα

Ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες περί σχέσης του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την Αλίνα Καμπάεβα, έχασε τη ζωή του μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών. Θεωρούνταν «προσωπικός εχθρός» του Ρώσου.

Ο 69χρονος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ ήταν ο αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας που το 2008 είχε δημοσιεύσει ότι ο Πούτιν σχεδίαζε να χωρίσει με την επί πολλά χρόνια σύζυγό του, Λιουντμίλα Πούτινα, και να παντρευτεί την Καμπάεβα.

Ο Νεχορόσεφ πέθανε στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα, όπου ζούσε εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας για 11 χρόνια.

Φίλοι του λένε ότι πέθανε αφού έφαγε μανιτάρια που βρήκε στην αυλή του σπιτιού του. Αν και ήταν λάτρης της αναζήτησης τροφής, τα μανιτάρια που συνέλεγε αποδείχθηκαν δηλητηριώδη.

Πηγές σημείωσαν πως ήταν «πολύ νευρικός» κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, καθώς φοβόταν ότι θα πέσε θύμα δολοφονικής επίθεσης με εντολή του Ρώσου προέδρου.

Μια άλλη γνωστή Ρώσος δημοσιογράφος με έδρα τη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε την απώλειά του «ακατανόητη».

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Ο Ιγκόρς Βατολίνς, ο οποίος είδε τον Νεχορόσεφ λίγο πριν πεθάνει, είπε ότι ο 69χρονος «δεν ήταν ηλικιωμένος, ούτε άρρωστος, αλλά γεμάτος ιδέες και σχέδια».

«Ο Νεχορόσεφ ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε το όνομα της συζύγου του Πούτιν, πρωταθλήτριας ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Ο Πούτιν προφανώς δεν τον συγχώρεσε γι' αυτό» επεσήμανε.

Μετά την κυκλοφορία του φύλλου, τον Απρίλιο του 2008 ο εκδότης της εφημερίδας Αλεξάντερ Λεμπέντεβ, πρώην κατάσκοπος της KGB και επιχειρηματίας, αναγκάστηκε να την κλείσει.

Οι μυστικές υπηρεσίες είχαν ανακρίνει τον δημοσιογράφο και είχαν εκφράσει ευθείες απειλές σε βάρος του, πριν αποφασίσει να αυτομολήσει από τη χώρα. Ωστόσο, επέστρεψε κάποιο διάστημα αργότερα.

Στη μόνη του δημόσια αντίδραση, τότε, ο Πούτιν είχε επικρίνει όσους «εισβάλλουν στις ζωές των άλλων», αλλά είχε διαψεύσεις τις πληροφορίες περί σχέσης με την Καμπάεβα, όπως και η πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών.

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα οι δυό τους φέρεται να είναι ακόμα μαζί, επιβεβαιώνοντας, περίτρανά, το ρεπορτάζ. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια της σχέση τους, αλλά είναι γνωστό ότι έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά.