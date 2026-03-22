Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές «αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες»

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δίνει δύο ημέρες στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Θα «εξαλειφθούν όλοι οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εντός 48 ωρών», λέει χαρακτηριστικά το τελεσίγραφο του Ρεπουμπλικάνου.

Το τελεσίγραφο εκπνέει στις 23:44, στις 23 Μαρτίου και το Ιράν να απαντά ότι ως αντίποινα θα πληγούν ενεργειακές υποδομές αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, επιτιθέμενο σε πλοία και φέρεται να τοποθετούσε νάρκες στην πλωτή οδό, προκαλώντας μια μεγάλη κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η οποία εισέρχεται τώρα στην τέταρτη εβδομάδα της.

Το στενό είναι μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο, μέσω της οποίας μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα να ενώσουν τις «κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση» μέσω του στενού, αν και δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα το κάνουν αυτό. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα μέλη της συμμαχίας «δειλά» επειδή δεν παρενέβησαν για να βοηθήσουν στην προστασία του στενού.