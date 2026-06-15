Νέοι κλυδωνισμοί στη Νορβηγία: Καταδικάστηκε για βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών αφού κρίθηκε ένοχος για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών βιασμού.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο σήμερα, Δευτέρα (15/06) το πρωί, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της δίκης με την διεθνή προβολή.

Ο δικαστής τον καταδίκασε για επίθεση στην πρώην φίλη του Νόρα Χόκλαντ, το μόνο εκ των θυμάτων που έχει κατονομαστεί.

Παράλληλα, αθωώθηκε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού.

Ο θετός γιος του μελλοντικού βασιλιά της Νορβηγίας ήταν αντιμέτωπος με 40 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμού και επίθεσης, αρκετών που αφορούσαν σε περιοριστικά μέτρα, καθώς και παραβάσεων περί χρήσης ναρκωτικών και οδήγησης.

Ο 29χρονος δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, ενώ παραδέχτηκε ορισμένα ήσσονος σημασίας αδικήματα.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη στιγμή για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει τη σοβαρή ασθένεια της μητέρας του Χόιμπι.

Την περασμένη εβδομάδα, το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο συμφώνησε να αφήσει ελεύθερο τον Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του στις 3 Φεβρουαρίου, ώστε να μπορέσει να περάσει χρόνο με τη μητέρα του καθώς περιμένει μεταμόσχευση πνεύμονα. Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε από το εφετείο καθώς κρίθηκε πως είναι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο.