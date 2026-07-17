Νεοναζί Γερμανίδα τρανς μεταφέρθηκε σε ανδρικές φυλακές - Είχε καταδικαστεί για υποκίνηση φυλετικού μίσους

Σε ανδρικές φυλακές μεταφέρθηκε μια καταδικασμένη νεοναζί τρανς από τη Γερμανία, όταν μετήχθη χθες, Τετάρτη, από την Τσεχία και αρχικά οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ έφθασε χθες στη Γερμανία και αρχικά μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, στο κρατίδιο της Σαξονίας. Μέσα στην ίδια ημέρα, μεταφέρθηκε σε ανδρική φυλακή, όπως υπογράμμισε σχετικά το υπουργείο Δικαιοσύνης του κρατιδίου.

Η απόφαση ελήφθη από ειδικούς σε συνεννόηση με τις σωφρονιστικές αρχές, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης του κρατιδίου δεν είχε καμία συμμετοχή στην απόφαση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είναι καλό που η φυλακή ξεκαθάρισε σύντομα τα πράγματα και δεν σύρθηκε σε θεατρινισμούς», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Σαξονίας Κοστάντσε Γκάιερτ.

Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες ως ακροδεξιά προσωπικότητα. Τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο, εξαφανίστηκε, προκειμένου να γλιτώσει την ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμηση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, με τις Αρχές να τις απορρίπτουν όλα τα αιτήματα για να αποφύγει την μεταγωγή της.

Στα τέλη του 2024, είχε ξεκινήσει διαδικασία φυλομετάβασης, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά της θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.

Μάλιστα, το 2022 είχε παραστεί σε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, υβρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές