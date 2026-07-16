Νέος γύρος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή: «Το Ιράν καλύτερα να συμμορφωθεί», απειλεί ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Τετάρτη (16/7) - για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα - καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «καλύτερα να συμμορφωθεί».

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι «οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν πλοία» που κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ έγιναν στόχος. Ηχητικά συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έκαναν επίσης ηχητικά σήματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, καθώς μια πέμπτη ημέρα ανανεωμένων εχθροπραξιών έτεινε σε δοκιμασία την προκαταρκτική συμφωνία τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη «δεν είχε κανένα λόγο» να τηρήσει τη συμφωνία εάν δεν επωφελούνταν από αυτήν.

Νέες απειλές Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε περίπτωση που το Ιράν δεν επιστρέψει στις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη εάν θα έδινε προθεσμία πριν το πράξει, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά λίγο πολύ γνωρίζουν, γνωρίζουν την ιστορία... καλύτερα να συμμορφωθούν».

Αργότερα, δήλωσε στους συνέδρους σε μια σύνοδο κορυφής για την άμυνα ότι το Ιράν «δεν ήταν ευχαριστημένο αυτή τη στιγμή».

«Θέλουν τόσο πολύ να συμβιβαστούν. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε», είπε. «Θα δούμε αν θέλουμε να συμβιβαστούμε μαζί τους ή αν απλώς θα το ολοκληρώσουμε», δήλωσε.

Οι τελευταίες αμερικανικές επιδρομές σηματοδοτούν το δεύτερο κύμα επιθέσεων που ο στρατός του δήλωσε ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της ημέρας την Τετάρτη. Ανέφερε ότι «υποβάθμισε περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ» νωρίτερα μέσα στην ημέρα και ότι άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλοίου που προσπαθούσε να παραβιάσει τον ανανεωμένο αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.