Συνεχίζουν τα πλήγματα κατά του Ιράν οι ΗΠΑ: Χτυπήματα σε στρατιωτικές υποδομές - Ακυρώσεις διεθνών πτήσεων

Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με τους αιθέρες πάνω από τα κράτη του Περσικού Κόλπου να γίνονται ξανά επισφαλείς.

Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση (CENTCOM) των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιθέσεις «στοχεύουν ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το Στενό του Ορμούζ, μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν - Επικίνδυνοι οι αιθέρες

Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, Air France-KLM, αλλά και η ελληνική Aegean Airlines, έχουν αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις προς Ντουμπάι, Τελ Αβίβ και άλλους προορισμούς στην περιοχή.

Η Air Canada ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Ντουμπάι έως τις 24 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, η Aegean Airlines, ακύρωσε πτήσεις προς Ντουμπάι έως τις 31 Αυγούστου και προς Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Air France ανέστειλε τις πτήσεις της προς Βηρυτό μέχρι τις 2 Αυγούστου και η KLM ανέστειλε τις πτήσεις προς Ριάντ, Νταμάμ και Ντουμπάι μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Η Cathay Pacific, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, σχεδιάζει να επαναλάβει τις πτήσεις της προς Ντουμπάι και Ριάντ από την 1η Σεπτεμβρίου.