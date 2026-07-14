Νέος γύρος επιθέσεων του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και όπως είχε προαναγγείλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν.
Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σειρά εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, δύο σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τόνισε ότι τα χτυπήματα, με την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, γίνονται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν «να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».
Στην ανάρτησή της η CENTCOM επισημαίνει ότι «σήμερα, στις 4:45 μ.μ. [ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:45 της Δευτέρας στην Ελλάδα], η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».
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