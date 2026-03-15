Νέος γύρος ισραηλινών βομβαρδισμών στη νότια Βηρυτό - Πιθανή η διεξαγωγή συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου

Νέα ισραηλινά πλήγματα με το πρώτο φως της μέρας σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο πλαίσιο κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, προκειμένου να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε με μια επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 800 ανθρώπους στο Λίβανο ενώ ανάγκασε περισσότερους από 800.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz το Σάββατο, σε μια προσπάθεια διπλωματικής λύσης που θα αποτελέσει ορόσημο μεταξύ των δύο κρατών, ενώ το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, βρίσκονται σε πόλεμο.

Τρεις Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Βηρυτός συγκροτεί αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, ωστόσο δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι ο Λίβανος απαιτεί ειλικρίνεια από την πλευρά του Ισραήλ ως προς το αν θα συμμορφωθεί, με το πρώτο σημείο του Προέδρου Τζόζεφ Αούν – ένα αίτημα για πλήρη κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με το δημοσίευμα της «Haaretz» σύμφωνα με το Reuters.