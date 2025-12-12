Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).
Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή.
Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Ένταση με την Κωνσταντοπούλου
- Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.