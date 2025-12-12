Μενού

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Ιαπωνία ξημερώματα Παρασκευής (ώρα Ελλάδας). Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

seismografos
Σεισμός | Shutterstock
Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή.

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

 

