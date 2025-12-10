Μενού

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Σεισμός | Shutterstock
Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία στην περιοχή Χοκάιντο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δόνηση είχε μέγεθος 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε βάθος 57 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο EMSC.

Η νέα σεισμική δόνηση ήρθε περίπου δύο 24ωρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών Ρίχτερ την περασμένη Δευτέρα (8/12) στη Μισάουα, στις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας που προκάλεσε προκάλεσε δύο κύματα τσουνάμι, ύψους 40 εκατοστών το καθένα αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 30 τραυματίες.

