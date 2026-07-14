Νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη για την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων

Επανεκκινούν σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, συγκεκριμένα στην Ρώμη, με τον Λίβανο να ελπίζει στην απόσυραη των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας, με δεδομένη τη συμφωνία που επετεύχθη με την μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο οι προσδοκίες για επίλυση παραμένουν χαμηλές.

Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν διαμεσολαβήτρια δύναμη μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ στις 02/05, ενώ ο η σύρραξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ήταν σε ανάφλεξη, παρά τις αντιδράσεις της της φιλοϊρανικής οργάνωσης η οποία πιστεύει ότι μόνο η πίεση της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον μπορεί να διασφαλίσει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποχώρηση του Ισραήλ.

Το Ιράν απαίτησε να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας του με τις ΗΠΑ, η οποία ωστόσο κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει μια «ουδέτερη ζώνη», όπως την αποκαλεί, σε πλάτος 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η ζώνη είναι απαραίτητη για την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Η συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον στις 26 Ιουνίου οδήγησε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τον αφοπλισμό των ενόπλων οργανώσεων –προφανής αναφορά στη Χεζμπολάχ– καθώς και την ανάπτυξη Λιβανέζων στρατιωτών στον νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Όμως τα φονικά ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και τις προσπάθειες αφοπλισμού της. Το Ισραήλ, στο μεταξύ, διαμηνύει ότι ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο, για όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ.

Οι στόχοι των συνομιλιών

Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Στόχος είναι να καθοριστεί το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο, είπαν Λιβανέζοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters. Ένας από αυτούς είπε ότι η μεταφορά των συνομιλιών στην Ιταλία καθιστά ευκολότερο για τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών να συμβουλεύονται τις κυβερνήσεις τους και να ζητούν οδηγίες ενώ προχωρούν οι διαπραγματεύσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για τις συνομιλίες. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πρωί τα οχήματα που μετέφεραν τους διαπραγματευτές να μπαίνουν στον περίβολο της πρεσβείας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η αμερικανική πρεσβεία απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ είπε σε δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ ότι η εφαρμογή της συμφωνίας είναι «ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός» και ότι η ισραηλινή πλευρά θα επιδείξει «καλή θέληση» στη Ρώμη. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να εφαρμόσει τις δύο «πιλοτικές ζώνες», δηλαδή περιοχές του νοτίου Λιβάνου όπου η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την απόσυρση του ισραηλινού στρατού και την ανάπτυξη Λιβανέζων στρατιωτών.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είπε στη λιβανέζικη αντιπροσωπεία να ζητήσει την «άμεση έναρξη» της ισραηλινής αποχώρησης από τις δύο πιλοτικές ζώνες, «πριν από κάθε άλλη συζήτηση», σύμφωνα με το γραφείο του. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η δημιουργία της πρώτης πιλοτικής ζώνης είναι «θέμα ημερών» και ότι η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού συντονίζει τις ενέργειές της με τις δύο χώρες. Μια αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία βρισκόταν στον Λίβανο το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, είπαν άλλες πηγές στο Reuters.

4.000 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί

Η ζώνη που έχει καταλάβει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο είναι «απαγορευμένη περιοχή» για όλους τους Λιβανέζους, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών. Ο ισραηλινός στρατός εκδίωξε τους ντόπιους Λιβανέζους από τα σπίτια τους και προχώρησε σε ελεγχόμενες εκρήξεις σε ολόκληρα χωριά. Λέει ότι καταστρέφει υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και υπόγειων σηράγγων, που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ.

Περισσότεροι από 4.000 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκε από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο απολογισμός αυτός ωστόσο δεν διευκρινίζει πόσοι μαχητές της Χεζμπολάχ ήταν μεταξύ των νεκρών και η οργάνωση δεν αποκαλύπτει στοιχεία για τα θύματα στις τάξεις της. Το Reuters μετέδωσε στις αρχές Μαΐου ότι έχουν σκοτωθεί «πολλές χιλιάδες» μαχητές της.

Τουλάχιστον 32 Ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί από τη Χεζμπολάχ, οι περισσότεροι από αυτούς στον νότιο Λίβανο, από την έναρξη των νέων συγκρούσεων.