Νέος σεισμός στις Φιλιππίνες: 6 Ρίχτερ στα ανοιχτά των νότιων ακτών

Σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά των νότιων ακτών στις Φιλιππίνες.

σεισμός Φιλιππίνες
Σεισμός στις Φιλιππίνες | USGS
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το βράδυ (11/10) στα ανοιχτά των νότιων ακτών στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών την Παρασκευή.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.

