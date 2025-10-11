Νέος σεισμός στις Φιλιππίνες: 6 Ρίχτερ στα ανοιχτά των νότιων ακτών

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το βράδυ (11/10) στα ανοιχτά των νότιων ακτών στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών την Παρασκευή.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.