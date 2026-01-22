Μενού

Νέος τραγικός απολογισμός μετά τη φωτιά στο Πακιστάν - Τουλάχιστον 55 οι νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν. Δεκάδες νεκροί μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο. Τουλάχιστον 55 θύματα.

Reader symbol
Newsroom
Φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι
Φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι | EPA/REHAN KHAN/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις αρχές και δεν πιστεύεται ακόμη πως είναι ο τελικός.

«Συνολικά, έχουν βρεθεί 55 πτώματα από το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο νότιο Καράτσι.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ