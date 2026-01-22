Νέος τραγικός απολογισμός μετά τη φωτιά στο Πακιστάν - Τουλάχιστον 55 οι νεκροί

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις αρχές και δεν πιστεύεται ακόμη πως είναι ο τελικός.

«Συνολικά, έχουν βρεθεί 55 πτώματα από το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο νότιο Καράτσι.

