Νεπάλ: Αγνοούνται τουλάχιστον 34 Αυστραλοί υπήκοοι

Τουλάχιστον 34 Αυστραλοί υπήκοοι αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, στο έδαφος της Κίνας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Το Νεπάλ είναι αναπτυσσόμενη χώρα (...) δεν υπάρχουν οι πόροι που θα κινητοποιούσαμε σε συμβάν αυτού του τύπου στην Αυστραλία» και «είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πληροφορίες», είπε ο πρωθυπουργός των εργατικών κατά τη διάρκεια συζήτησης.

«Σκεφτόμαστε όλους αυτούς που ανησυχούν σήμερα για τους δικούς τους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι τώρα απολογισμός που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι Αρχές κάνει λόγο για 160 νεκρούς.

Επιπλέον, το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 384 ταξιδιώτες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι αγνοούνται επίσης δεκάδες μέλη των σωμάτων ασφαλείας. «Μέχρι στιγμής, έχουμε επιβεβαιώσει ότι 26 αστυνομικοί εξακολουθούν να αγνοούνται από την πλημμύρα», δήλωσε.