Νεπάλ: Αστυνομικοί γάζωσαν διαδηλωτές κατά της λογοκρισίας - 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι δρόμοι βάφτηκαν «κόκκινοι» σε μαζική διαδήλωση νέων έξω από το κοινοβούλιο του Νεπάλ, με την αστυνομία να ανοίγει πυρ κατά των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την απαγόρευση δημοφιλών social media.

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα (8/9) στο Κατμαντού, μεταξύ των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν έξω από το κοινοβούλιο για την απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το X και το YouTube.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kantipur, έξι διαδηλωτές υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο Bir, δύο ακόμη στο Civil Hospital, ενώ δύο θάνατοι καταγράφηκαν στο KMC hospital, κατά την ΕΡΤ.

Νεπάλ: Πυρ κατά βούληση σε διαδηλωτές

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι της Generation Z, κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε την απαγόρευση των social media, σταματήστε τη διαφθορά».

Αφού έσπασαν τα οδοφράγματα με συρματοπλέγματα, περικύκλωσαν το κοινοβούλιο, αναγκάζοντας την αστυνομία να υποχωρήσει μέσα στο κτίριο. Παρά τη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση και τελικά άνοιξαν πυρ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας γύρω από το κοινοβούλιο, το κυβερνητικό μέγαρο, την προεδρική κατοικία και άλλες νευραλγικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την απόφαση των αρχών να μπλοκάρουν δεκάδες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που δεν είχαν συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό για επίσημη καταχώρηση και κυβερνητική εποπτεία. Αντιθέτως, εφαρμογές όπως το TikTok και το Viber έχουν ήδη καταγραφεί και λειτουργούν χωρίς περιορισμούς.

Το σχετικό νομοσχέδιο που συζητείται στο κοινοβούλιο, προβλέπει τη δημιουργία liaison γραφείων εντός της χώρας από τις τεχνολογικές εταιρείες και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν προσπάθεια φίμωσης και περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Η Νεπάλ είχε απαγορεύσει το 2023 την εφαρμογή TikTok για σύντομο χρονικό διάστημα, με παρόμοια επιχειρηματολογία περί «δημόσιας τάξης» και «λογοδοσίας» των ψηφιακών πλατφορμών.