Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής έρχονται στο φως από το Νεπάλ, μετά την σαρωτική πλημμύρα κοντά στα σύνορα με την Κίνα και το Θιβέτ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο από την ξαφνική πλημμύρα στο Νεπάλ που έρχονται στη δημοσιότητα. Σπίτια παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και γέφυρες γίνονταιι παρελθόν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τις αρμόδιες αρχές να εκφράζουν τον φόβο πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες, όσο οι διασώστες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εντοπίσουν αγνοούμενους.

Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.



The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι αγνοούνται

Η πλημμύρα έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιοχή Rasuwa, του Νεπάλ. Όπως καταγράφεται και στα βίντεο, τεράστιοι όγκοι νερού κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές και πέφτουν πάνω σε κτίρια, γέφυρες και άλλες υποδομές, τις οποίες και γκρεμίζουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης κατοίκων και επισκεπτών είναι ελάχιστος, με ορισμένους από αυτούς να χάνονται στα ορμητικά νερά.

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

Ήδη, πάνω από 380 ταξιδιώτες και πεζοπόροι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Από αυτούς, 291 είναι ξένοι υπήκοοι και 93 ντόπιοι (σ.σ. από το Νεπάλ). Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 105 Ινδοί, 12 Βρετανοί, 17 από τη Μαλαισία, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί, τρεις Αμερικανοί, ένας Ολλανδός και ένας Αυστραλός, ενώ η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού συνδράμουν ελικόπτερα, καθώς σε αρκετά σημεία η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο από αέρος ή αποκλειστικά με βάρκες.

Τι προκάλεσε την πλημμύρα

Τα ακριβή αίτια της τεράστιας καταστροφής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σεισμό, ο οποίος προκάλεσε χιονοστιβάδα, η οποία στη συνέχεια πυροδότησε την πλημμύρα.

Ωστόσο, υπάρχει και η εκδοχή η σαρωτική πλημμύρα να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την κατάρρευση κάποια παγετωνικής λίμνης, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να απελευθερωθούν.

Εκτός από το Νεπάλ, σοβαρά προβλήματα από την ξαφνική πλημμύρα καταγράφονται τόσο στο Θιβέτ όσο και στην Κίνα.