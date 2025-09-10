Νεπάλ: Η στιγμή που οργισμένοι διαδηλωτές ρίχνουν τον Υπουργό Οικονομικών στο ποτάμι

Οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία της Gen Z, αποκτούν όλο και πιο έντονο χαρακτήρα στο Νεπάλ. Βίντεο δείχνουν ότι το σπίτι του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Οιλ πυρπολήθηκε ενώ ο υπουργός Οικονομικών του, Μπισνού Πρασάντ Παουντέλ, κυνηγήθηκε στους δρόμους της Κατμαντού και καταδιώχθηκε σε ένα ποτάμι από οργισμένους διαδηλωτές

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν τη Δευτέρα με αιτήματα προς την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, αναζωπυρώθηκαν παρά την επαναφορά των εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κατμαντού, Shekhar Khanal, δήλωσε ότι αρκετές ομάδες αρνήθηκαν να υπακούσουν στην απαγόρευση κυκλοφορίας την Τρίτη, αναφέροντας στο AFP ότι υπήρχαν διαδηλωτές στους δρόμους σε πολλές περιοχές, καθώς και «περιστατικά πυρκαγιών και επιθέσεων».

Ο 65χρονος Μπισνού Πρασάντ Παουντέλ, φαίνεται να τρέχει στους δρόμους του Κατμαντού, με δεκάδες ανθρώπους να τον ακολουθούν. Ένας νεαρός διαδηλωτής, από την αντίθετη κατεύθυνση, πηδά και κλωτσάει τον υπουργό, ο οποίος χάνει την ισορροπία του και πέφτει πάνω σε έναν κόκκινο τοίχο, όπως δείχνει το βίντεο.

Finance minister of NEPAL got an unexpected kick from common people of Nepal. pic.twitter.com/NrcCf7Vxrl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 9, 2025

Αργότερα, καταδιώχθηκε σε ένα ποτάμι από οργισμένους διαδηλωτές.

Ο υπουργός του Νεπάλ, όπως δείχνει το βίντεο, δεν χάνει χρόνο, σηκώνεται αμέσως και συνεχίζει να τρέχει. Το βίντεο σταματά σε αυτό το σημείο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Οιλ, ο οποίος ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του πέρυσι, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα του σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με το κεντροαριστερό Νεπαλέζικο Κογκρέσο, παραιτήθηκε μετά από απαιτήσεις νεαρών διαδηλωτών να παραιτηθεί, μια μέρα μετά από μια από τις πιο αιματηρές καταστολές των τελευταίων ετών, στην οποία σκοτώθηκαν 25 άτομα, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση.

Η παραίτησή του ακολούθησε εκείνη τριών άλλων υπουργών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάργησε την απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ndtv.com

