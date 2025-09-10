Κόβουν την ανάσα τα όσα εξιστορεί η Εύα Χαντάβα για τον «εφιάλτη» που βίωσε στο Νεπάλ με την εξέγερση των πολιτών κατά της κυβέρνησης, με την διεθνή βολεϊμπολίστρια να λέει πως «πίστευα ότι θα πεθάνω».

Μιλώντας στο Open και την εκπομπή «10 παντού», η 35χρονη που αγωνίζεται με τη φανέλα της Karnali Yashvis, από το Νεπάλ στο Everest Women’s Volleyball League, υποστήριξε αρχικά: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και σε λίγες ημέρες θα έφευγα. Αυτό ανήκει σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς».

Περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που βίωσε, εξιστόρησε «ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσα κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε, βιτρίνες, φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές».

Όπως είπε «σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα.

Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα».

Χαντάβα από το Νεπάλ: «Μας είπαν, έχετε 5 λεπτά»

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική περιγραφή της η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια είπε πως «όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν "έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας". Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν το διαβατήριό μου. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Η περιπέτεια για την Εύα Χαντάβα πήρε προσωρινά τέλος όταν «αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός και επέβαλλε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει στην κυβέρνηση».

Αφού, τέλος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία, η Εύα Χαντάβα επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

Όπως είπε «αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επτιρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».

Σε στόρυ που έκανε στο Instagram η Εύα Χαντάβα έγραψε:

Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέριον σας. Είμαστε ασφαλείς τώρα. Ο στρατός έχει αναλάβει και περιμένουμε να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο».