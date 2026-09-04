Νεπάλ: Ζημιά 2,20 δισ. ευρώ μετά τις πλημμύρες - Ζωντανοί ανασύρθηκαν δύο εργαζόμενοι 9 μέρες μετά

Σε τουλάχιστον 2,56 δισ. δολάρια ( 2,20 δισ. ευρώ) εκτιμώνται οι ζημιές σε ακίνητα, κατοικίες και υποδομές στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών.
Παράλληλα, το κόστος της άμεσης αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατ. δολάρια, ή 7,95 δισ. νεπαλέζικες ρουπίες.
Τα κονδύλια αυτά θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση δρόμων, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές.
Νεπάλ: Ζωντανοί ανασύρθηκαν δύο εργαζόμενοι
Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στρατού της χώρας, ταξίαρχο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.
Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishul 3A, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό και άλλων εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.
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