Νετανιάχου: Ανακοίνωσε συνάντηση με Τραμπ τον Δεκέμβριο – Στο επίκεντρο η Γάζα και η ειρήνη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στον Δεκέμβριο.

Η επίσκεψη του Μερτς στο Ισραήλ, η πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του, σηματοδοτεί την ανανέωση της στήριξης του Βερολίνου προς το Τελ Αβίβ, μετά από μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πλησιάζει στο τέλος της και αναμένει την έναρξη της δεύτερης φάσης, η οποία, όπως είπε, θα είναι πιο δύσκολη. Η τρίτη φάση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αφορά την «αποριζοσπαστικοποίηση» της περιοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι «ευκαιρίες για ειρήνη είναι προ των πυλών» και πως θα συζητήσει με τον Τραμπ τρόπους για τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, θεωρώντας το καθοριστικό βήμα για ένα διαφορετικό μέλλον τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι συνομιλεί με πολλούς ηγέτες διεθνώς, αλλά χαρακτήρισε τις συζητήσεις του με τον Μερτς «ειλικρινείς και ανοιχτές», ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες.

Η επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στις εξελίξεις για τη Γάζα και να επηρεάσει τις διεθνείς ισορροπίες στην περιοχή.