Νετανιάχου για τον στολίσκο: «Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube»

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σφράγισε την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης αναχαίτισης του διεθνούς στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.
Ο Νετανιάχου δεν περιορίστηκε στην τυπική ανακοίνωση, αλλά επέλεξε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο την τύχη των ακτιβιστών, σημειώνοντας πως οι υποστηρικτές της Χαμάς «θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα μόνο μέσω YouTube», καθώς κανένα πλοίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα της περιοχής.
Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:
«Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».
- Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»
- Διάσημος ράπερ αποκαλύπτει: Έχει κοιμηθεί με πάνω από 12.000 γυναίκες - «Αντέχει» ακόμα χίλιες
- Ιταλοί και Γάλλοι σε σοκ: Οι 5 ελληνικές περιοχές που «άλωσαν» το Top 10 της παγκόσμιας γαστρονομίας
- Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκαν κατοικίες - Μάχη να μην επεκταθεί σε διπλανά κτίρια
