Νετανιάχου για τον στολίσκο: «Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube»

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σφράγισε την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης αναχαίτισης του διεθνούς στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2026

Ο Νετανιάχου δεν περιορίστηκε στην τυπική ανακοίνωση, αλλά επέλεξε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο την τύχη των ακτιβιστών, σημειώνοντας πως οι υποστηρικτές της Χαμάς «θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα μόνο μέσω YouTube», καθώς κανένα πλοίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα της περιοχής.

Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

