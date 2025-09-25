Νετανιάχου: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν δεσμεύει το Ισραήλ»

Η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δε θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», υπογράμμισε το βράδυ της Τετάρτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δε θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε «ένα σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα» σε αυτή τη σύνοδο που διεξήχθη την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες, θα έλεγα ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιου είδους πρόοδο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το «σχέδιο Τραμπ», όπως το αποκάλεσε, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, «ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και σε εκείνες όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής».

Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ».