Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Netanyahu:



I have just finished an excellent meeting with President Trump. When I say excellent, it's not just lip service.



A conversation with full partnership, with mutual support, with an understanding of the common goal of ensuring that Iran will not have nuclear weapons,… pic.twitter.com/yfuQneVkoz — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».