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Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Για «μια από τις καλύτερες συζητήσεις» που είχε με τον Τραμπ, έκανε λόγο ο Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου | Getty Images
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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

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