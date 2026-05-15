Νετανιάχου: «Το Ισραήλ ελέγχει πλέον το 60% της Λωρίδας της Γάζας»

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος «το 60% της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της παράνομης κατοχής του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», είπε ο Νετανιάχου σήμερα, σε δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, κατά το ΑΜΠΕ.

«Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. (...) Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Νετανιάχου: Εγκλήματα πολέμου στο φως της ημέρας

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται καθώς η βία και οι δολοφονίες παραμένουν καθημερινότητα στη Λωρίδα της Γάζας, με τις ισραηλινές επιθέσεις να συνεχίζονται αμείωτες, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Διαβάστε ακόμα: Bloomberg: Η γενναιόδωρη ΑΟΖ που βλέπει η Τουρκία στο Αιγαίο πέλαγος - 200 μίλια «Γαλάζιας Πατρίδας»

Η τελευταία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η πρώτη φάση της εκεχειρίας είδε την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων στη Γάζα που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Ωστόσο, η μετάβαση στη δεύτερη φάση, η οποία θεωρητικά περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και μια σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», έχει σταματήσει εντελώς εδώ και εβδομάδες.

Οι όροι της εκεχειρίας έδωσαν στο Ισραήλ τον έλεγχο λίγο πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινά στρατεύματα επεκτείνουν αυτή τη ζώνη σε μια νέα, λεγόμενη «πορτοκαλί γραμμή». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες αν η Χαμάς αρνηθεί να καταθέσει τα όπλα της.