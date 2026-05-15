Bloomberg: Η γενναιόδωρη ΑΟΖ που βλέπει η Τουρκία στο Αιγαίο πέλαγος - 200 μίλια «Γαλάζιας Πατρίδας»

Το κυβερνών κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, επιδιώκει νομική επικύρωση για να κηρύξει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), που θα εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, μέσα στο Αιγαίο.

Με αυτό το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το Bloomberg, η Άγκυρα θα μπορεί να παγιώσει τα δικαιώματά της σε αλιεία, εξορύξεις και γεωτρήσεις, να ορίζει θαλάσσια πάρκα και να διεκδικεί ύδατα στα οποία Ελλάδα και Κύπρος έχουν από κοινού διεκδικήσεις.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει έντονε πώς η Τουρκία κάνει «σινιάλο», ότι δεν πρόκειται να μείνει στο περιθώριο στην πλούσια σε πόρους ανατολική Μεσόγειο.

Νέος νόμος στην Τουρκία - «Σειρήνες» στο Αιγαίο

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως 200 ναυτικά μίλια, με τις επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις να επιλύονται μέσω διμερών συμφωνιών.

Η Τουρκία όμως δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση και υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν καθορίζουν τα θαλάσσια όρια. Οι ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες πρέπει να μετρώνται από την ηπειρωτική χώρα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει επίσης ότι κράτη-νησιά όπως η Κύπρος, έχουν δικαιώματα μόνο εντός των 12 ναυτικών μιλίων των χωρικών τους υδάτων. Η αυτοανακηρυχθείσα Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, αναγνωρισμένη μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί ενεργειακούς πόρους στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου.

Οι ΗΠΑ καλούν παράλληλα Αθήνα και Άγκυρα να διατηρήσουν ανοιχτό διάλογο για τις έρευνες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει στο παρελθόν με κυρώσεις τη γείτονα για γεωτρήσεις σε αμφισβητούμενα ύδατα.