Νετανιάχου: Κάνει προεκλογική αφίσα τους Μαμντάνι, Ερντογάν και Χαμενεΐ - «Μην τους αφήσετε να νικήσουν»

Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντανί, δίπλα σε ηγέτες του Ιράν και της Χεζμπολάχ, σε μια προεκλογική αφίσα για τις επερχόμενες ισραηλινές εκλογές, μεταδίδει ο Independent.

Η αφίσα που προβλήθηκε στην τηλεόραση της πρωτεύουσας της χώρας απεικονίζει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον στρατηγό ασφαλείας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε ένα κατάμαυρο φόντο. Σημειώνεται πως στην ίδια αφίσα εμφανίζεται και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.

«Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου, μην τους αφήσετε να κερδίσουν», αναφέρει μια λεζάντα δίπλα της. Ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε την εικόνα λέγοντας: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026

Το χρονικό της σύγκρουσης Μαμντάνι-Νετανιάχου

Αυτό έρχεται μετά από μια δημόσια σύγκρουση με τον δήμαρχο Μαμντανί, αφού ο Αμερικανός πολιτικός κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εφαρμόσει ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 2024 μετά από ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι δήλωσε στους New York Times τον περασμένο μήνα: «Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη.

«Είναι εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και αυτό που θα διαπιστώσετε είναι ότι είναι μια άποψη που έχουν πολλοί αποκλειστικά λόγω των όσων έχουν προκαλέσει οι πράξεις του τα τελευταία χρόνια».

Ο πολιτικός δήλωσε ότι αναζητούσε τρόπους για να συλλάβει τον Νετανιάχου, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι το θέμα ήταν εκτός της δικαιοδοσίας του και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί τον Νετανιάχου και επέμεινε ότι «δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, κατηγόρησε τον δήμαρχο για αντισημιτισμό και υποστήριξη της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τα λόγια του Μαμντάνι «ρητορική μίσους».

Παρά την αντιπαράθεση, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μια ιστορική όγδοη επίσκεψη στη δεύτερη θητεία του Τραμπ τον Ιούλιο.