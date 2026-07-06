Νετανιάχου κατά Ερντογάν: «Απειλεί την Ελλάδα, δεν αξίζει να πάρει F-35»

Νέα επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου εξαπέλυσε ο Μπέτζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35, κατηγορώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα, ωστόσο, όπως είπε, κυβερνάται από έναν ηγέτη που «απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα».
Ο Νετανιάχου συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό καθεστώς έχει επηρεαστεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και εκτίμησε πως η Άγκυρα δεν θα έπρεπε να αποκτήσει ούτε τα μαχητικά F-35 ούτε τους κινητήρες F110 για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού KAAN.
Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο που έχει αναζωπυρωθεί η συζήτηση γύρω από την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, μια ενδεχόμενη προμήθεια των F-35 στην Τουρκία θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.
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