Σε τι συμφώνησαν πραγματικά ΗΠΑ και Ιράν: Οι 10 βασικοί όροι του προκαταρκτικού μνημονίου

Σε δέκα βασικές ρήτρες του αρχικού τους μνημονίου κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν, συγκεκριμένα σε όρους που διευθετούν την εκεχειρία και αποκλιμάκωση, αλλά και τα φλέγοντα για κάθε πλευρά ζητούμενα.

Όπως αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Μεταξύ άλλων, μεταθέτει σε δεύτερο χρόνο το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία.

ΗΠΑ - Ιράν: Τα 10 σημεία του μνημονίου

Τα βασικά σημεία του μνημονίου ΗΠΑ - Ιράν

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον Λίβανο. Η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ και το ισλαμικό καθεστώς δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Τεχεράνη θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς διόδια ή άλλες επιβαρύνσεις, για διάστημα 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.