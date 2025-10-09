Νετανιάχου: «Ο Τραμπ αξίζει Νόμπελ Ειρήνης» – Η AI ανάρτηση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο ίδιος φαίνεται να απονέμει στον Τραμπ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος καταχειροκροτείται από το κοινό.

Στο φόντο διακρίνεται το σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος».

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.