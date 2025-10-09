Μενού

Νετανιάχου: «Ο Τραμπ αξίζει Νόμπελ Ειρήνης» – Η AI ανάρτηση

AI εικόνα με τον Τραμπ να βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης ανάρτησε ο Νετανιάχου.

νόμπελ ειρήνης
H ΑΙ ανάρτηση | Χ / @PMISRAEL
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο ίδιος φαίνεται να απονέμει στον Τραμπ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος καταχειροκροτείται από το κοινό.

Στο φόντο διακρίνεται το σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος».

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

