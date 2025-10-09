Νετανιάχου: «Ο Τραμπ αξίζει Νόμπελ Ειρήνης» – Η AI ανάρτηση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.
Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο ίδιος φαίνεται να απονέμει στον Τραμπ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος καταχειροκροτείται από το κοινό.
Στο φόντο διακρίνεται το σύνθημα «Ειρήνη μέσω ισχύος».
«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
- Χαντισέ: Από το Düm Tek Tek στο σκάνδαλο των ναρκωτικών – Ποια είναι η διάσημη Τουρκάλα ποπ σταρ
- Ερρίκος Λίτσης: «Φοράω πάντα αυτό το δαχτυλίδι, ως φόρο τιμής στον πόθο του πατέρα μου»
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.