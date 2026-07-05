Νετανιάχου: «Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε σε δηλώσεις του την Κυριακή ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρούν κοινούς στόχους αναφορικά με το Ιράν, τόνισε δε ότι, ανεξάρτητα από το αν η Ουάσινγκτον καταλήξει ή όχι σε συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ο ίδιος όσο είναι πρωθυπουργός θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Καθώς ερωτήθηκε για τις αμείωτες εντάσεις αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνεχείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «έχουν τον ίδιο στόχο».

«Θέλουμε το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του. Θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό να απομακρύνεται. Θέλουμε να δούμε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού να διαλύονται. Έχουμε και άλλους κοινούς στόχους», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι, μετά τα ισχυρά πλήγματα που δώσαμε από κοινού - το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες - στο Ιράν, μπορεί να αξιοποιήσει την πίεση μέσα από τις διαπραγματεύσεις ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Και το σεβόμαστε αυτό και ελπίζω να τα καταφέρει», συνέχισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας:

«Μπορώ να σας πω το εξής: Με ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή τις επικρίσεις από τους υποστηρικτές του ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσινγκτον αφήνει το ιρανικό καθεστώς ανέπαφο και έτοιμο να ανακάμψει, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν έχουν τελειώσει» και ότι «θα το κρίνω όταν τελειώσουν».

«Πιστέψτε με, αν έχω πράγματα που θέλω να επισημάνω, το κάνω με ειλικρίνεια. Και όταν έχει πράγματα που θέλει να μου πει, το κάνει και αυτός με ειλικρίνεια. Αυτό κάνουν οι φίλοι και οι σύμμαχοι μεταξύ τους», υπογράμμισε.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε έναν κοινό στόχο. Και αυτό σημαίνει ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα ούτε την ικανότητα να τα κατασκευάσει», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο κόσμος είναι «πολύ τυχερός» που ο Τραμπ «ηγείται του ελεύθερου κόσμου σε αυτή την κοινή προσπάθεια».