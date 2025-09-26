Νετανιάχου: Πού «βγάζει» το QR code που είχε στο πέτο του στην ομιλία του στον ΟΗΕ

Αίσθηση προκάλεσε στους συνέδρους, όσοι είχαν απομείνει τουλάχιστον στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ένα QR Code στο πέτο του.

Το QR code συνδέεται με βίντεο των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το γραφείο του και επικαλούνται με τη σειρά του τα ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Benjamin Netanyahu tells diplomats Israel must "eliminate" Iran's nuclear stockpile.



He added it must "finish the job" to wipe out the remainder of Hamas holed up in Gaza "as fast as possible."

https://t.co/zzUfqh2A6v



— Sky News (@SkyNews) September 26, 2025

Νετανιάχου: Τι είπε στον ΟΗΕ

Ξεκινώντας την ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

«Κύριε πρόεδρε, οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας», είπε. Στη συνέχεια, έφερε τη συζήτηση σε αυτό που θεωρεί «απειλή του Ιράν» και των αντιπροσώπων του, δείχνοντας στην αίθουσα έναν χάρτη που χρησιμοποίησε πέρυσι.

«Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του άξονα της τρομοκρατίας του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλεί την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου».

Ο Νετανιάχου σκιαγραφεί αυτόν τον «άξονα της τρομοκρατίας» και λέει ότι από τότε που μίλησε γι' αυτόν πέρυσι, το Ισραήλ έχει στοχεύσει το Ιράν και τους αντιπροσώπους του σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πολύνεκρη επίθεση με βομβητές εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και σε επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Κατά τη διάρκεια πολλών από αυτών των παρατηρήσεων, λίγοι από τους συνέδρους εξέφρασαν επευφημίες.

Netanyahu spoke about the QR code on his chest: "What I ask you to do is hold up your phone, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win." pic.twitter.com/cWsnCETImO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

Νετανιάχου: «Πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά στη Γάζα»

Μετά την απειλή του Ιράν, ο Νετανιάχου συνεχίζει μιλώντας για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς, έχουν οχυρωθεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο θα μειώσουν τις δυνάμεις τους.

Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά. Γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό».

Και συνέχισε προσθέτοντας: «Κυρίες και κύριοι, μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θυμόμαστε».