Νετανιάχου προς τον λαό του Λιβάνου: «Δεν πολεμάμε εσάς, αλλά τη Χεζμπολάχ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε τηλεοπτικό μήνυμα προς τον λαό του Λιβάνου, διαχωρίζοντας τη χώρα από τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση του Ισραήλ δεν στρέφεται κατά των Λιβανέζων, αλλά εναντίον της σιιτικής οργάνωσης.

Prime Minister Benjamin Netanyahu's message to the Lebanese people:



Israel is not at war with Lebanon. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.



Once Hezbollah… pic.twitter.com/FH8ywOaZpG — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 10, 2026

Όπως ανέφερε, η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τον Λίβανο σε «όμηρο», ενεργώντας σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ιράν και χρησιμοποιώντας το λιβανικό έδαφος για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι, εφόσον η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της περιοχής, θα δημιουργηθούν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος απευθείας στους πολίτες της γειτονικής χώρας.