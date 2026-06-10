Νετανιάχου προς τον λαό του Λιβάνου: «Δεν πολεμάμε εσάς, αλλά τη Χεζμπολάχ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε τηλεοπτικό μήνυμα προς τον λαό του Λιβάνου, διαχωρίζοντας τη χώρα από τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση του Ισραήλ δεν στρέφεται κατά των Λιβανέζων, αλλά εναντίον της σιιτικής οργάνωσης.
Όπως ανέφερε, η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τον Λίβανο σε «όμηρο», ενεργώντας σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ιράν και χρησιμοποιώντας το λιβανικό έδαφος για την εξαπόλυση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι, εφόσον η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της περιοχής, θα δημιουργηθούν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
«Το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο. Βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος απευθείας στους πολίτες της γειτονικής χώρας.
- Επίθεση Παπαδόπουλου σε Λέκκα για την οσμή στην Αττική: «Θρυμματίστηκε κάθε έννοια επιστημοσύνης»
- Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Το rebranding του αιώνα - Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι»
- Αν έχετε κάποιο από αυτά τα επίθετα, ίσως είστε απόγονοι γαλαζοαίματων: Η ευρωπαϊκή «βασιλική» λίστα
- «Κάποιες έχουν παντρευτεί πλούσιους άνδρες και δουλεύουν στις επιχειρήσεις τους» - Η σπόντα Λιάγκα για Σπυροπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.