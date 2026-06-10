Η Μέση Ανατολή που «οραματίστηκαν» ο Τραμπ και ο Νετανιάχου: Ένα σχέδιο που «έσκασε» στα χέρια τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ένα «όνειρο», ότι η νίκη επί του Ιράν θα αναδιαμόρφωνε τη Μέση Ανατολή. Τώρα, έχουν μείνει με το αντίστοιχο μίας σκασμένης ναπάλμ στα χέρια τους.

Η περιοχή όντως αναδιαμορφώνεται. Αλλά όχι με τον τρόπο που περίμεναν. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει ηττηθεί. Ο κίνδυνος τώρα είναι μια μακρά, βραδυφλεφής κρίση που θα κρέμεται στα όρια ενός ανοιχτού πολέμου.

Το ιρανικό καθεστώς αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να «σπάσει» από ό,τι είχαν υποθέσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Η κρίση τους ήταν λανθασμένη και έχουν χάσει τον έλεγχο των συνεπειών, όπως σχολιάζει σε άρθρο του το BBC.

Το άμοιρο «γκαμπί» Τραμπ και Νετανιάχου

Η τελευταία από αυτές είναι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από την Τεχεράνη. Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι ηγέτες του Ιράν μπορούν ακόμα να βλάψουν τους Αμερικανούς και δεν θα υποχωρήσουν στην αποφασιστικότητά τους να βγουν από αυτόν τον πόλεμο νικητές.

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Για αυτούς, η νίκη ισοδυναμεί με επιβίωση και ενισχυμένη αποτροπή, με τη μορφή της αναγνώρισης του ελέγχου τους στα Στενά του Ορμούζ, μιας από τις πιο στρατηγικές πλωτές οδούς στον κόσμο.

Ο πρόεδρος και οι στρατηγοί του θα προσπαθήσουν να σταθμίσουν την αντίδρασή τους στην απώλεια του ελικοπτέρου, για να δείξουν με την ίδια έμφαση ότι δεν μπορούν να τους πιέσουν, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουν την αργή και μέχρι στιγμής μη παραγωγική διπλωματική διαδικασία.

Τώρα, ο Τραμπ βασίζει τις προσδοκίες του σε μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών, και για την παγίωση όρων πολύ πιο μακροπρόθεσμων σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα, ξεκινώντας από το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τα ευρύτερα πυρηνικά του σχέδια.

Εχθρός εντός των πυλών

Ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στον αμερικανικό λαό, και ο Τραμπ αναζητά μια διέξοδο που μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια δύσκολη πρόκληση.

Από την εποχή που οι άνθρωποι ανακάλυψαν την τέχνη και την κατάρα του πολέμου, είναι κοινή γνώση ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις με μια ξεκάθαρη νίκη.

Όταν οδήγησαν τις χώρες τους σε πόλεμο με το Ιράν την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του 2026, Νετανιάχου και Τραμπ εξέδωσαν βιντεοσκοπημένες δηλώσεις, επιλέγοντας λέξεις που αντανακλούσαν την υπόθεση ότι ερχόταν μια στιγμή ιστορικής αλλαγής.

Το καθεστώς που κυβερνούσε το Ιράν από την ανατροπή του Σάχη το 1979 ήταν καθ' οδόν προς την πτώση, προμήνυε ο Τραμπ:

«Προς τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Μείνετε προστατευμένοι. Μην φύγετε από το σπίτι σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού. Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για γενιές».

Ο Νετανιάχου «γυμνός»

Το επόμενο πρωί, ο Νετανιάχου στάθηκε στο φως του ήλιου στην οροφή του Kyria, του ψηλού κτιρίου του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στο κέντρο του Τελ Αβίβ, για να ηχογραφήσει την ομιλία του. Όπως και ο Τραμπ, μίλησε σαν η νίκη να ήταν βέβαιη.

«Αυτός ο συνασπισμός δυνάμεων μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λαχταρώ εδώ και 40 χρόνια: να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς κατά γόνατα και μηρούς. Αυτό υποσχέθηκα - και αυτό θα κάνουμε.».

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Καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής, ο Νετανιάχου υποστήριζε ότι η πραγματική απειλή για το Ισραήλ προέρχεται από το Ιράν, όχι από τους Παλαιστίνιους ή τους Άραβες γείτονες της χώρας του. Είχε προσπαθήσει και είχε αποτύχει να πείσει άλλους Αμερικανούς προέδρους να τον ακολουθήσουν στην επίθεση κατά του Ιράν. Ο Τραμπ ήταν διαφορετικός.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου έλεγε στους Ισραηλινούς ότι η δύναμη του στρατού τους, με την υποστήριξη της Αμερικής, θα κατατρόπωνε τους εχθρούς τους και θα τους οδηγούσε σε ένα πλουσιότερο και ασφαλέστερο μέλλον. Η απάντηση τον ματαίωσε πανηγυρικά.

Ο Τραμπ ανέμενε μια γρήγορη νίκη. Είχε παρακολουθήσει με ενθουσιασμό τον αμερικανικό στρατό να απαγάγει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, να τους στέλνει σε φυλακή στη Νέα Υόρκη και να εγκαθιστά έναν υπάκουο διάδοχο στο Καράκας. Το Ιράν θα ήταν απλά το επόμενο στη λίστα.

Και οι δύο άνδρες πρέπει να αναρωτιούνται τι πήγε στραβά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το Ισραήλ, μέσω της χρηματοδότησης των ΗΠΑ, είναι η υπερδύναμη της Μέσης Ανατολής.

Υποτίμησαν την ανθεκτικότητα, την ευρηματικότητα και την ισχύ του ισλαμικού καθεστώτος. Πίστευαν ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ του και των στενότερων υπασπιστών του θα προκαλούσε την κατάρρευση του καθεστώτος εκ των έσω, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να συσπειρώσει όχι μόνο την ηγεσία, αλλά και τον ιρανικό λαό, ο οποίος υπέφερε μαζικές απώλειες αμάχων, από τα πυρά του δυτικού μπλοκ.