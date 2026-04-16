Νετανιάχου: Σύμφωνος με την 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο - «Δεν θα αποσυρθούν τα στρατεύματα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως συμφώνησε σε 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα.
Έχουμε μια ευκαιρία «για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επιμένοντας πως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πως δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της χώρας.
Όπως είπε, τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη μιας ζώνης ασφαλείας η οποία θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.
